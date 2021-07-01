فتح باب الترشيحات لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أمس، عن فتح باب الترشيحات لجائزة زايد للأخوة الإنسانية دورة. وجائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزة عالمية مستقلة تحتفي بجهود الأفراد والكيانات في تقديم إسهاماتٍ جليلةٍ تهدف إلى تقدم البشرية وتعزيز التعايش السلمي.

تأسست الجائزة، التي تبلغ قيمتها المالية مليون دولار أميركي، في فبراير 2019 تخليدًا لذلك اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع الرمزان العظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية، وأصبحا أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

يأتي إطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية هذا العام في لحظة فارقة لعالمنا، الذي يتعافى من آثار المعاناة المتزايدة وصور عدم المساواة جراء جائحة فيروس كورونا. وتتطلع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في هذه الدورة من الجائزة إلى التعرف على الأفراد والكيانات التي سيتم ترشيحها للجائزة والتي يُنتظر منها أن تحمل شعلة الأمل للإنسانية.

يحق للمرشِحين المؤهلين تقديم ترشيحات لجائزة 2022، وتشمل الفئات التي يحق لها تقديم الترشيحات أعضاء الحكومة ورؤساء الدول الحاليين والسابقين، وأعضاء البرلمانات، ورؤساء المحاكم العليا، والقيادات التنفيذية العليا في الأمم المتحدة، ورؤساء المنظمات الدولية غير الحكومية، ورؤساء الجامعات، والشخصيات المؤثرة، والزعماء الروحيين والمفكرين، وأعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والفائزين السابقين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

سُميت الجائزة باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، حاكم أبوظبي ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيدًا لقيم التواضع والتسامح والاحترام وحب الخير لكل الناس التي عُرف بها الشيخ زايد عبر تاريخه.

تُمنح جائزة زايد للأخوة الإنسانية في حفلٍ سنويٍ يقام في أبوظبي في الرابع من فبراير كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة يوماً دوليا للأخوة الإنسانية بمناسبة توقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم الترشيحات للجائزة في الأول من ديسمبر 2021 وأن يُعلن عن الفائز (الفائزين) بالجائزة في الرابع من فبراير 2022. ويُمكن للجهات المؤهلَة تقديم ترشيحاتها للجائزة من خلال الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية.