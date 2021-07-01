الامارات | بالفيديو.. "الحبل المسموم" تحبط تهريب أكثر من 215 كيلوغرام من المخدرات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "الحبل المسموم" تحبط تهريب أكثر من 215 كيلوغرام من المخدرات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت عملية (الحبل المسوم) التي أطلقتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وجهاز المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الثالث)، محاولة تهريب أكثر من 215 كيلوغراماً من المخدرات، منها 209 كيلوغرام من مخدر الكريستال، و6.7 كيلوغرام من الهيروين والأفيون، من قبل 6 آسيويين، بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون درهم حيث تم ضبط المخدرات في إحدى الموانئ البحرية بالإمارة على متن وسيلة بحرية قادمة من الخارج.

وتفصيلا قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم خلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح أمس في قاعة الريادة بنادي ضباط شرطة الشارقة بحضور قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وعدد من الضباط في شرطة الشارقة، إن معلومات مؤكدة رصدتها الأجهزة المختصة بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة تفيد بوصول تشكيل عصابي عبر إحدى الوسائل البحرية محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، وباشرت الأجهزة المختصة بتشكيل فريقاً لمراقبة ورصد العصابة.

وأوضح أنه تم وضع كمين مُحكم تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة بمتابعة عملية التهريب، ونتيجة للتحري والرصد المسبق للوسيلة البحرية التي يستخدمونها للقدوم إلى الدولة وتبادل المعلومات التكتيكية تمكنت قوة مكافحة المخدرات من ضبط ست أفراد من الشبكة المخولة بإدخال وترويج المواد المخدرة وجميعهم من الجنسية الآسيوية.

وأضاف أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكة الإجرامية وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى الفرق المشاركة في عمليات الضبطـ والتعاون وحسن التخطيط أسهم في تفكيك مخطط التهريب، حيث قام المهربون بعمل تجاويف داخلية بأعمدة وأركان وزوايا الوسيلة البحرية لإخفاء المخدرات بداخلها بصورة ماكرة، كي لا يتم كشفهم عند الوصول إلى مرفأ الميناء، إلا أن محاولاتهم باتت بالفشل، حيث تم توجيه ضربة استباقية قاصمة لهم، قبل الشروع في التصرف بالمواد المخدرة وإدخالها للدولة.

وأشار إلى أنه تم إخراج 182 علبة من مختلف الأحجام إضافة إلى أكياس ولفافات، تحتوي على 209 كيلوغراماً من مخدر الكريستال و6.7كيلوغراماً من مخدر الهيروين والأفيون بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون درهم، وتابع أنه بمواجهة المتهمين الستة اعترفوا بجلب المواد المخدرة إلى الدولة لغرض تخزينها وترويجها، وعليه تم إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة ورجالها المخلصين وفرق التفتيش المختصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، والمعنيين بجهاز المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الثالث)، يتمتعون بجاهزية عالية المستوى وكفاءة مهنية احترافية، تمكنهم من التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تجار ومروجي المخدرات في نيل مبتغاهم، وبث سمومهم في المجتمع، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع أجهزة الشرطة في حماية المجتمع وخصوصاً أبناءنا من الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وذلك بالإبلاغ على الرقم 8004654، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.

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