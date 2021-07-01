الامارات | إيقاف تطبيق «سالك الذكي» ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تطبيق «سالك الذكي» ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عزمها إيقاف تطبيق سالك الذكي الذي يمكن من خلاله إنجاز الخدمات المتعلقة بنظام سالك، في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة عبر منصاتها الرقمية أن العملاء سيتمكنون من الاستمرار في إنجاز كل خدمات «سالك»، عبر تطبيق دبي درايف وموقع سالك الإلكتروني.

وتتضمن الخدمات المتوفرة عبر تطبيق دبي درايف وموقع سالك الالكتروني، تفعيل بطاقة سالك، وتعبئة رصيد حساب سالك والاستعلام عن رصيده.

ويعرّف نظام العبور (سالك) بأنه نظام إلكتروني يعمل آلياً، ما يسمح بالقيادة من دون التوقف عند أيّ حواجز، أو عند محطات دفع الرسوم، أو عند بوابات على طرق دبي السريعة بهدف تسديد التعرفة.

ويتكون النظام حالياً من ثماني بوابات، تتضمن بوابة القرهود، والمكتوم، والصفا، ونفق المطار، والبرشاء، وجبل علي، والممزر شمال، والممزر جنوب.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إضافة 22 خدمة جديدة على تطبيق «دبي درايف» تتعلق بنظام التعرفة المرورية «سالك»، تتضمن تسع خدمات رئيسة و13 فرعية، تشمل توفير لوحة تحكم لاستعراض أحدث النشاطات المُختصرة على الحساب الخاص بالمتعامل، منها الرصيد الحالي وإعادة شحن حساب سالك، وكذلك خدمة إدارة المخالفات، وإمكانية حذف أو إضافة المركبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو الاتصال بمركز سالك.

وشملت الخدمات أيضاً عرض رحلات سالك وتحميلها، وعرض المركبات المسجلة، وعرض معلومات عامة عن نظام سالك مثل قنوات تعبئة رصيد سالك ومراكز إسعاد المتعاملين.

يذكر أن بطاقة سالك يجب أن تثبت على زجاج المركبة الأمامي لترتبط عند تفعيلها بحساب «سالك» المسبق الدفع، ويتم التعرّف إلى البطاقة الخاصة بالمركبة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID)، حيث تُخصم أربعة دراهم تلقائياً من حساب «سالك» المدفوع مسبقاً في كلّ مرة تعبر المركبة بوابة التعرفة، إلا بالنسبة لبوابتَي الممزر شمال والممزر جنوب، حيث تستحق التعرفة مرة واحدة، وذلك في حال مرت المركبة مرتين في الاتجاه نفسه خلال ساعة، كما تكون الرسوم مجانية بالنسبة للمرور عبر بوابة المكتوم بدءاً من يوم الخميس الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

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