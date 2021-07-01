لوفتهانزا تطلق خط رحلاتٍ جديد من دبي إلى ميونيخ استجابة للطلب المتزايد

- اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021، تغادر رحلة رقم LH639 المتجهة من دبي إلى ميونيخ في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، لتكمل رحلات فرانكفورت وزيورخ
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- طائرة إيرباص A350-900 الحديثة والصديقة للبيئة التي توفر 25٪ من استهلاك الوقود، خصصت للمسار الجديد، في تأكيدٍ على الالتزام بالاستدامة
- عرض محلي: تذاكر ذهاب وعودة من دبي إلى ميونيخ ابتداءً من 1,825 درهم إماراتي
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