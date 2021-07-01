"البرتغال تشهد زيادة في الطلب على منتجات الأثاث في دولة الإمارات"

"): تقوم البرتغال بتصدير منتجات علامات الأثاث الفاخرة لديها تحت شعار "صُنع في البرتغال من مواد طبيعية"، وذلك بهدف الاستفادة من آفاق نمو القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض "اسوشياتف ديزاين" و" الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" (AIMMP) 24 علامة تجارية فاخرة في السوق الإماراتية توفر مجموعة منتقاة من منتجات الأثاث والمفروشات الراقية تحت شعار " صُنع في البرتغال من مواد طبيعية".

وبهذه المناسبة، قال "فيتور بوكاس"، رئيس "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" (AIMMP): "نحن سعداء بتواجدنا في الإمارات التي تعتبر من الأسواق العالمية الرائدة التي تساعد على انتعاش القطاعات التجارية في مرحلة ما بعد كوفيد 19. ونحن على ثقة بتحسن آفاق النمو للعلامات التجارية البرتغالية في ظل مبادرات الحكومة الإماراتية لتطوير قطاع السياحة والضيافة الذي يقدر أن يساهم بنسبة 12 % من إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد، مما ينعكس بالتالي على انتعاش سوق الأثاث الفاخر بالدولة".

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن الطلب على الأثاث من المرجح أن يرتفع في المستقبل القريب مع إضافة دبي وحدها لـ 40 ألف غرفة فندقية جديدة وشقق خدمية لمواكبة الأعداد المتزايدة من السياح والزوار المتوقعين خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 الدولي وما بعده، مما يعزز من توقعاتنا بأن نشهد نمواً بنسبة كبيرة في مبيعات منتجاتنا على المدى المنظور".

وأشار "بوكاس" إلى أن السوق الإماراتية توفر منصة مثالية للشركات البرتغالية لإطلاق منتجاتها واستكشاف فرص عقد شراكات تجارية جديدة ليس في دولة الإمارات فحسب، بل وفي منطقة الشرق الأوسط ككل. ونحن متفائلون بأن الفترة الحالية ستشهد طلباً مرتفعاً على منتجات الأثاث الفاخر من قبل مشاريع الضيافة والفنادق بالدرجة الأولى التي تتسارع وتيرها مع اقتراب موعد استضافة معرض إكسبو 2020 دبي".

وتابع: "يتميز سوق الأثاث في الإمارات بتنافسية عالية بفضل ارتفاع الطلب المحلي على المفروشات ودخول العديد من اللاعبين الدوليين إلى الدولة للاستفادة من تنامي الطلب على منتجات الأثاث الفاخر. كما يدعم هذا الطلب ارتفاع وتيرة عمليات الإنشاء وتسارع نمو القطاع العقاري في الدولة".

وتتخصص الشركات البرتغالية المشاركة في إنتاج وتصميم القطع المعدنية الرائعة للتصاميم الداخلية والخارجية، وقطع الأثاث المعدلة والمصممة حسب الطلب مثل الطاولات والكراسي وقبضات الأبواب، فضلاً عن منتجات الأرضيات والمصنوعات الخشبية الفنية وغيرها من التصاميم الخشبية ذات الجودة العالية والتي ترضي جميع الأذواق.



نبذة عن "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP:

وتتمثل مهمة "الرابطة البرتغالي لصناعات الخشب والأثاث" بتمثيل وترويج وحماية مصالح الشركات البرتغالية ضمن خمسة أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث وهي الألواح الخشبية والخشب المكسو، النجارة، المفروشات، تصدير وإستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، وتغليف المنتجات الخشبية. وتصدر هذه الصناعات البرتغالية ما يقرب من 2.6 مليار يورو سنوياً.