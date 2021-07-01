أحمد بن طحنون: «الإمارات للدراسات» يدعم عملية صنع القرار وخدمة المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يقوم بدور مهم في دعم عملية صنع القرار وخدمة المجتمع، وإعداد بحوث ودراسات معمقة بشأن كثير من القضايا التي تهم الإمارات وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز والوفد المرافق له، والذي تم خلاله استعراض سبل الاستفادة من طاقات شباب الوطن المنتسبين إلى الخدمة الوطنية، والذين لديهم تخصصات متنوعة وانضمام المركز إلى برنامج الخدمة البديلة، بهدف الإسهام في تعزيز تلك الطاقات وما يمتلكه هؤلاء الشباب من معارف متعددة، وهو ما يعني الاستفادة من خبراتهم لاحقا، سواء على المستوى الوطني، أو على المستوى المؤسسي.

من جانبه، أشاد سلطان محمد النعيمي بالدور الذي تضطلع به هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تعزيز سيادة دولة الإمارات وأمنها الوطني واستقرارها، بما يدعم ترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية، وقال: «إن الهيئة تقوم بدور جوهري في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى شبابنا». وفي ختام اللقاء أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن تمنياته بمزيد من التوفيق والتميز للمركز الذي بات منارة علمية وبحثية.