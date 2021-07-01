محمد بن حمد الشرقي يطلع على مشاريع «النادي العلمي بالفجيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، رئيس مجلس إدارة النادي العلمي وفريق عمل النادي بالفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على برامج النادي وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى المشاريع العلمية التي تم تصميمها والعمل عليها لمواكبة الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنية الحديثة. واستعرض سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة فريق النادي العلمي الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الموهوبين في جميع مناطق إمارة الفجيرة من 16 عاماً فما فوق، متضمنة ورشاً عملية وتدريبية في البرمجة، والكهرباء، والميكانيكا، والخراطة، والتجهيز العلمي، إضافة إلى التدريب على تجميع وتركيب وتصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار «الدرون».

وتوجه مجلس إدارة النادي وفريق العمل إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على توجيهاته ودعمه المتواصل للنادي ولمشاريعه التخصصية، وتشجيع سموه للكفاءات الوطنية والموهوبين في المجال العلمي بالفجيرة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.