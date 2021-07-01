صقر غباش: دور محوري للبرلمانات في تمثيل الشعوب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، في الندوة الحوارية الافتراضية التي نظمها مجلس النواب البحريني أمس الأول، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو 2021.

وعبر معالي صقر غباش في بداية كلمته التي ألقاها خلال الندوة عن تقديره لمعالي فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، لدعوته للمشاركة في الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، مؤكداً أن المشاركة في هذا الحفل هو تأكيد للنموذج المتميز للعلاقات الإماراتية البحرينية على مختلف الأصعدة.

وقال: إن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة إذا كان لها عميق الجذور في تاريخها الطويل الممتد، فإنها في حاضرها ومستقبلها تعكس الروابط الوثيقة للمصير المشترك، والمصالح المتطابقة في كل الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية، ولعل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين «حفظه الله» على تعزيز وتوثيق أطر هذه العلاقات في مختلف مجالاتها، إنما هو تجسيد للروابط الأخوية والاجتماعية الراسخة بين بلدينا.