جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية توقع مذكرة تعاون مع «تريندز»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون وتفاهم مع «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، بهدف وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين، وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن التعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يؤسس لمرحلة مفصلية في مجال الدراسات الإنسانية بمختلف مساقاتها، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفلسفية، ويثري هذه النوعية من الدراسات، ويُسهم في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

بدوره، أعرب الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن سعادته بهذه التعاون المثمر مع «تريندز للبحوث والاستشارات» الرائدة، مؤكداً بأن هذه الشراكة هي نتيجة الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم البحث العلمي الجاد، لافتاً إلى أن دور المؤسسات العلمية والفكرية يقتضي توحيد الجهود البحثية في دعم صنّاع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية لاتخاذ قرارات تستند إلى أبحاث ومعطيات دقيقة، وذلك من خلال تقديم رؤية متكاملة لهذه القضايا والتطورات والمستجدات، والإسهام بفاعلية في ترسيخ أسس البحث العلمي وتوظيفه لخدمة المجتمع البشري، وتعزيز قيم التسامح والتعايش. من جانبه، أفاد عمر محمد النعيمي، مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»، بأن مذكرة التعاون والتفاهم تؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين.