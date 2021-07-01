موزة بنت مبارك: رعاية القيادة الرشيدة للموهوبين سر تميزهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة بشأن طرح برامج ومبادرات تستهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الوطنية ورعايتها وتوفير البيئة المحفزة لكل موهبة في مختلف المجالات، بما يوفر لهذه المواهب مناخاً يدفع بها نحو الإبداع والابتكار والريادة لتلبية توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة بشأن الخمسين المقبلة، مشيرة إلى أن رعاية القيادة الرشيدة للموهوبين تمثل سر تميزهم في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي نظمها برنامج المباركة لتطوير وتمكين المراهقين«المغاوير» ضمن جلسات «لقاء مع ملهم». وتحدث فيها طارق السعدي رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد في اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الجلسة الحوارية، أشاد طارق السعدي بجهود مؤسسة المباركة ورؤيتها المبدعة في دعم وتشجيع الشباب ورعاية المواهب الوطنية، مشيراً إلى أهمية هذه الجلسات ودورها كجسر للتواصل بين النشء والشباب من مختلف المراحل العمرية، بما يضمن تبادل هذه التجارب المبدعة فيما بينهم وصولاً إلى تعزيز ودعم الرعاية المقدمة للموهوبين منهم والارتقاء بمواهبهم بما يخدم التنمية الوطنية التي تشهدها دولتنا.

وعرض طارق السعدي خلال الجلسة تجربته في مجال الطائرات اللاسلكية، قائلاً: أشغل حالياً رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد في اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية في منظمة دول مجلس التعاون الخليجية، بالإضافة إلى أنني عضو في منظمة FAI الدولية، ولاعب محترف رسمي في مجال الطائرات اللاسلكية فئة الهليكوبتر منذ عام2007، ومدير بطولات دبي ماسترز الدولية للطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد، رئيس لجنة التحكيم في بطولة world drone prix وجائزتها مليون دولار.