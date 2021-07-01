دمج رعاية وعلاج أمراض الدم والأورام في «خليفة وشخبوط» الطبيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تعزيز «نموذج ممارسات المجموعة» لديها من خلال دمج خدمات قسم أمراض الدم والأورام للكبار في مدينة الشيخ خليفة الطبية مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ومن مقره في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الآن، سيجمع مركز «صحة» الجديد والشامل لأمراض الدم والأورام بين سجل الإنجازات الحافل لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبين الخبرات الدولية المتميزة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية ذات معايير لا تُضاهى، مع تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الأولية والخبيرة في مختلف التخصصات الطبية.

تأسست مدينة الشيخ خليفة الطبية في عام 2005، ورسخت ريادتها في توفير التقنيات الطبية المبتكرة للمرضى المحليين والإقليميين، وعززت مكانتها في الدولة عبر وضع معايير جديدة للخدمات في قطاع الرعاية الصحية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عالجت هذه المنشأة ما يزيد على 13400 مريض خارجي ونحو 2200 مريض داخلي، وبلغت نسبة المرضى الأطفال من بينهم 60%.

وقال الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: تتمثل رؤيتنا في «صحة» بتوفير أعلى مستويات الجودة في خدمات الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات والمنطقة ككل، ومع سعينا الدؤوب لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية لتزويد أفضل الخدمات العلاجية ضمن فئتها، واعتماد أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة، تتميز «صحة» باستراتيجيتها الواضحة التي تشتمل على تبسيط الخدمات في منشآت الرعاية الصحية وتحسين الكفاءات وإنشاء المراكز المرموقة لتوفير الرعاية المتخصصة والشاملة. ويُمثل هذا المفهوم جزءاً أساسياً من رحلتنا نحو المستقبل في إنشاء شبكة عصرية متطورة تلبي احتياجات الأعوام الخمسين القادمة وما وراءها».

وأضاف:«إن اعتمادنا لنهج شامل ومتكامل في التعاون سيوفر للمرضى المصابين بأمراض الدم والأورام لدينا رعاية متعددة التخصصات، مع تركيز على الخبرات وأساليب العلاج عبر شركائنا في «مايو كلينك»، والارتقاء بتجربة المريض، مع ضمان استمرار توفير خدمات الرعاية الفائقة».

وفي إطار تكامل الخدمة، سيتوسع قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ليشمل وحدة للمرضى الداخليين بسعة 30 سريراً، ووحدة لفصل مكونات الدم تضم 8 أسرّة، وقسماً جديداً لخدمات نقل الدم. كما سينتقل إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية برنامج الزمالة الوحيد لأمراض الدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم تقديمه رسمياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل القسم الجديد على إنشاء مركز شامل لزراعة الخلايا الجذعية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية:«تحرص مدينة الشيخ شخبوط الطبية على تسريع الخُطى نحو تحقيق مهمتها المتمثلة بوضع معايير جديدة لخدمات الرعاية الطبية والعلاج في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وترتكز رسالتنا في جوهرها على رعاية المرضى، كما يسعدنا في إطار جهودنا لتلبية احتياجات مرضى الدم والأورام في دولة الإمارات، أن نوحد جهودنا مع المواهب والخبرات الرائعة التي تتميز بها مدينة الشيخ خليفة الطبية، بهدف تعزيز العروض المشتركة التي تقدمها شبكة «صحة» للمرضى، مدعومة بمزيج الخبرات العالمية الشهيرة في مايو كلينك».

وبعد تكامل الخدمات، ستوفر مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي علاج السرطان بالفصد الضوئي خارج الجسم، ورعاية أمراض الدم الحادة وسرطان الدم، بقيادة الدكتور شاروخ هاشمي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام والمدير السابق لعيادة زراعة نخاع العظام والمتابعة، والناجين من السرطان في «مايو كلينك» بمينيسوتا، حيث يوفر نطاقاً واسعاً متعدد التخصّصات لخدمات الرعاية الصحية والعلاجات في مكان واحد، مدعومة بأفضل الخبرات في تخصصاتها.

وعد

أضاف عماش:«نحن ملتزمون بوعدنا في إنشاء مركز مستقبلي لعلوم الحياة والابتكار في العاصمة، يعمل على تحقيق تطورات هامة في مجال الممارسات الطبية المدعومة بالبحث والتعليم الأكاديمي. ومن خلال الجمع بين قدرات شبكة «صحة» الواسعة، وخبرات «مايو كلينك» الدولية، نضع تركيزنا على الأولويات الإستراتيجية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، ونقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا الشاملة في إنشاء مركز وجهة «مايو كلينك» الطبية القادمة في أبوظبي لضمان تقديم رعاية أكبر لمرضى الحالات الأكثر تعقيداً وخطورة».