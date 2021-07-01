«إيدك دبي».. حلول ذكية في طب الأسنان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شهدت الدورة الـ 25 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021»، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، عروضاً حول آخر الابتكارات والحلول الذكية المتعلقة بطب الأسنان حول العالم، وإقبالاً كبيراً من الأطباء العالميين والمختصين وأعضاء نقابات الأسنان ورؤساء وأعضاء الجمعيات المعنية بطب الأسنان من حول العالم.

وأبهر معرض «إيديك دبي 2021» - الذي يشغل مساحة تقدر بـ 37300 متر مربع - الزوار المتوقع أن يصل عددهم إلى 55000 زائر ومشارك على مدى أيام الحدث الثلاثة.

ومن أبرز ما يتم عرضه خلال معرض «إيدك دبي 2021» ابتكار «عيادة الأسنان المتنقلة الذكية» والتي تم تطويرها وتصنيعها كلياً في دبي عن طريق شركة «نافكو» كمبادرة توفر حلاً سهلاً وذكياً للمرضى في المناطق النائية أو من ذوي الدخل المحدود.

ولفتت المهندسة أريج المدهون مدير تطوير الأعمال لدى «نافكو» إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات المتكاملة في مجال الرعاية الصحية المتطورة لخدمة المجتمع ومساندة الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدة أن المشاركة في «إيدك دبي» تُعد بوابة وصول لأكبر الشركات العاملة في قطاع طب وتقديم أحدث الابتكارات والحلول الذكية والفعالة.

من جهة أخرى، قدمت شركة فاتيك «Vatech» تكنولوجيا ثورية في عالم أشعة تصوير الأسنان، حيث عرضت في معرض «إيدك دبي» جهازاً حديثاً تم ابتكاره لتخفيف جرعة الأشعة التي يتعرض لها المريض خلال عملية تصوير الأسنان، حيث تقوم هذه التكنولوجيا على تقليل وقت الصورة، ما يقلل بدوره مدة تعرض المريض للأشعة مع المحافظة على الجودة والدقة للصور الناتجة.