اتفاقية شراكة لإدارة إعلانات مترو دبي لـ 10 سنـوات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقية شراكة لاستثمار، وإدارة الإعلانات الخارجية لمترو دبي مع شركة هايبرميديا، التي ستقوم بتخطيط المساحات الإعلانية وأعمال التصميم والتشغيل والتسويق للخدمات الإعلانية على محطات مترو دبي، وقطاراته على الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020، لمدة عشر سنوات.

وأعرب عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عن بالغ سروره وارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع هايبرميديا التي تتمتع بخبرات طويلة، وإمكانيات وقدرات ومهارات في مجال صناعة الإعلانات، مشيراً إلى أن الإعلانات ولاسيما الخارجية منها تلعب دوراً حيوياً وحاسماً في الترويج لمختلف المنتجات والخدمات لقطاع الأعمال، فضلاً عن تنمية الإيرادات لكل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة هايبرميديا.

وقال يونس: توفر الإعلانات على منصات مترو دبي المتمثّلة بالمحطات وعربات المترو فرصاً استثمارية رائعة للمستثمرين في هذا المجال، وسنعمل مع شركة هايبرميديا على مبدأ الشراكة الطويلة الأمد لتحقيق الأهداف والغايات الخاصة بالطرفين وفق خطط واستراتيجيات مرسومة ورصينة. وتُعتَبَرُ منصات المترو واجهات إعلانية متطوّرة للشركات والمؤسسات العاملة في مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة للترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها وحلولها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية.

وتنص الاتفاقية على منح هايبرميديا تمثيلاً إعلانياً كاملاً، على مدى السنوات العشر القادمة، لأصول مترو دبي، التي تتمثل بـ«53» محطة مترو بما في ذلك 7 محطات جديدة لخط مسار 2020 ونحو 100 قطار وأكثر من 35 جسر مشاة، إضافةً إلى الأنفاق وأعمدة جسور المترو ومواقع فريدة، مثل واجهات مخارج الطوارئ ومباني الخدمات بالإضافة إلى إدارة حقوق تسمية محطات المترو.

وقال حبيب وهبي، المدير التنفيذي لشركة هايبرميديا: «هذه الشراكة الاستراتيجية غير المسبوقة بين هيئة الطرق والمواصلات وهايبرميديا ستغير بشكل حتمي وجه صناعة الإعلانات الخارجية في المنطقة، وذلك من خلال تقديم أكبر مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة بالغة التطور».