«بلدية الظفرة» تنتهي من تأهيل وصيانة الأصول بمدينة السلع

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (وام)

انتهت «بلدية منطقة الظفرة»، ممثلة بمركز بلدية مدينة السلع، من إعادة تأهيل وتحسين الأصول بالمدينة وتطوير دوارين بها، وذلك من خلال استبدال النباتات ذات الاستهلاك العالي للمياه بنباتات عطرية ومحلية ذات استهلاك قليل، مثل الياسمين، والفل وورد الطائف، والظفرة والعشرج؛ بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة والمحافظة على المظهر العام.

يأتي ذلك في إطار عمليات تطوير وتحسين الطرق والبنية التحتية التي تشهدها منطقة الظفرة والتي شملت أعمال تأهيل وصيانة الأصول وإصلاح مناطق الهبوط والتشققات على الطرق بالمدينة للمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى أعمال صبغ «الكربستون» في طريق السلع الرئيس وصبغ المطبات الصناعية، لتكون واضحة الرؤية لمستخدمي الطرق، وتأدية الوظيفة التي وضعت من أجلها، وهي المحافظة على السلامة المرورية، وإنشاء مطبات صناعية جديدة قبل وبعد البوابات الإلكترونية للمحافظة على هذه البوابات.