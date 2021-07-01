إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أصيب أربعة أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة في حادثين منفصلين وقعا صباح أمس، وذلك وفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحادثين وقعا نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

وأوضح أن الحادث الأول وقع في الساعة 02:40 دقيقة من فجر أمس الأربعاء على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى الشارقة بين مركبة ودراجة نارية، أصيب خلالها سائق الدراجة بإصابات متوسطة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع بين مركبتين خفيفتين عند الساعة 11:00 من صباح اليوم ذاته على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، ومن خلال المعاينة الأولية للحادث، تبيّن أنه وقع نتيجة للسرعة الزائدة وعدم الانتباه، الأمر الذي أدى إلى اصطدام مركبة من نوع هوندا صالون، بأخرى من نوع باجيرو، ومن شدة الاصطدام، انحرفت الثانية إلى خارج الطريق وصدمت الحاجز الحديدي ثم استقرت في الساحة الرملية، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متوسطة وبالغة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار متوسطة بالمركبتين.