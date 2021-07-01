«الوطني للتأهيل» يوعّي الطلبة بخطورة المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

نظم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي ندوة توعية افتراضية أمس الأول، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي تقام تحت عنوان: «التوعية المدرسية في تحدي المخدرات».

وأكدت اليازي المزروعي، أخصائي تثقيف صحي رئيس، أن المركز الوطني للتأهيل يسعى ضمن خطته الاستراتيجية إلى خفض عبء مشكلة الإدمان عن طريق تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مبتكرة تهدف إلى حماية المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة، وتعتبر البيئة المدرسية المكان الأنسب للأطفال والمراهقين لعمل البرامج الوقائية والتوعوية المدرسية، وذلك بسبب الوقت الدراسي الذي يساهم في عمل البرامج الوقائية والتوعوية بشكل منتظم ومستدام، ووجود الفئة العامة والفئة المعرضة لعوامل الخطورة لاستخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، والتي قد تصل الرسائل التوعوية من دون أي وصمة اجتماعية.

وأشارت إلى أن الملتقيات الطلابية تستهدف الطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية، وتهدف إلى التوعية عن المخدرات والمؤثرات العقلية وأخطارها.