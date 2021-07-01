إطلاق دبلوم في أمن المواصلات العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة أمن المواصلات ممثلةً بمركز التدريب والإبداع، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ممثلاً بمركز التميز في النقل، أول برنامج دبلوم في أمن المواصلات العامة.

ويعد هذا البرنامج أول مبادرة ضمن مذكرة التفاهم المُوقعة بين الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وإدارة أمن المواصلات بدبي، للعمل على ترسيخ محور أمن المواصلات في المنطقة، بما في ذلك تنمية المعرفة، وبناء القدرات، ومشاركة أفضل الممارسات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع النقل والمواصلات العامة في المنطقة.

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البرنامج التدريبي يحوي ثلاثة نماذج تُمكن المشاركين من تطوير ونقل خطط أمن المواصلات العامة، إلى جانب تناوله منهجيات تختص في تقييم المخاطر الأمنية، وإدارة الحوادث وخطط الاستجابة، والعمل على تمكين المشاركين في الدبلوم من معرفة أثر التكنولوجيا على الإدارة الأمنية والقدرة على التدقيق الأمني، وتم استقطاب خبراء عالميين لنقل المعرفة وأفضل الممارسات، إلى جانب الاستفادة من خبرات الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

من جانبه، أوضح العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن الجانب الأكاديمي لا يقل أهمية عن الخبرة الميدانية، مؤكداً أن إدارة أمن المواصلات تلتزم بتبنّي كافة المعايير العالمية لرفع مستواها المهني والأمني، وأن الإدارة تمضي قدماً في تحقيق الريادة الأمنية وتعزيز مفهوم الأمن والسلامة وترسيخه.