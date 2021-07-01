«999» تكرّم «مسار للحلول»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، شركة مسار للحلول، تقديراً لرعايتها مخيم زايد العلاجي الذي تقيمه مؤسسة نور دبي الخيرية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم ممن يعانون الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع مجلة «999» كشريك إعلامي للمؤسسة.

وقام ممثلون عن مجلة «999» بتسليم درع تقديرية وشهادة شكر وتقدير إلى راشد خلفان المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة، خلال زيارته مقر المجلة في أبوظبي.