اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«999» تكرّم «مسار للحلول»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

 كرمت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، شركة مسار للحلول، تقديراً لرعايتها مخيم زايد العلاجي الذي تقيمه مؤسسة نور دبي الخيرية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم ممن يعانون  الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع مجلة «999» كشريك إعلامي للمؤسسة.
وقام ممثلون عن مجلة «999» بتسليم درع تقديرية وشهادة شكر وتقدير إلى راشد خلفان المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة، خلال زيارته مقر المجلة في أبوظبي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا