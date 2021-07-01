الامارات | شرطة دبي تعالج تحديات أمنية بابتكارات أفراد وشركات من داخل الدولة وخارجها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعالج تحديات أمنية بابتكارات أفراد وشركات من داخل الدولة وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح شرطة دبي أمام الأفراد والشركات، من خلال «منصة الابتكار»، سواء من داخل الدولة أو خارجها، فرصة المشاركة بابتكاراتهم لمعالجة تحديات تتعلق بعمل الشرطة والسلامة المرورية ومنع الجريمة والحد منها وإسعاد العملاء، وتلقت الشرطة 178 مشاركة تقدم حلولاً لعدد من تحديات.

وأفادت شرطة دبي، بأن المشاركات توزعت على 71 مشاركة لتحدي خفض الحوادث المرورية الناجمة عن الدرّاجات النارية «توصيل الطلبات»، و44 مشاركة لابتكار أدوات وأساليب توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات، و34 مشاركة لتحدي الحد من الحوادث المرورية لوسائل نقل العمال، و29 مشاركة لابتكار أدوات وأساليب توعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، وتحدث خلاله عن المنصة والتحديات والابتكارات المقدمة لمعالجتها، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، العميد أحمد رفيع، ورئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري.

وأكد رفيع أهمية مشاركة أفراد المجتمع في تقديم حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه عمل الشرطة، انطلاقاً من التطور الذي تشهده أساليب العمل، والذي لم يعد العمل فيه قاصراً على الأداء الأمني فحسب، بل تؤدي الشرطة أدواراً اجتماعية واضحة، والتي تعزز بها مفهوم «الشرطة المجتمعية».

وأشار إلى أن «منصة الابتكار تركز على الحلول المبتكرة المقدمة من الجمهور لمعالجة عدد من التحديات، نطرحها عبر المنصة»، موضحاً أن الحلول الابتكارية التي تعتمد على تقديم مشروع متكامل لمواجهة تحدٍ معين، وبذلك تختلف عن المقترحات التي تنصب على تقديم فكرة حل فقط، دون تحديد آلية التنفيذ والمعالجة.

وأشار إلى أن إعلان الابتكارات الفائزة، سيكون خلال يوليو الجاري، وسوف يحصل كل مشروع ابتكاري فائز على مكافأة مالية قدرها 25 ألف درهم.

من جانبه، قال المري، لـ«الإمارات اليوم»: إن «عدداً من المشاركين يكتفي بالحصول على المكافأة المالية، من خلال توقيعه على استمارة توضح تقديمه ابتكاره للشرطة، وفي هذه الحال يكون الابتكار ملكاً للشرطة، ومن ثم تعمل على تطويره وتنفيذه واستخدامه، فيما يرغب آخرون في أن يكونوا شركاء في الابتكار، وأن تسجل أسماؤهم في براءة الاختراع»، مضيفاً: «راعينا هذه النقطة بشكل جيد، وسوف نناقش كل صاحب ابتكار فائز حولها، وسيكون الخياران متروكين أمام كل صاحب حل ابتكاري مقدم».

وقال: «في المرحلة الحالية ندرس جميع الحلول المقدمة من المشتركين على المنصة، لاختيار الابتكار الأفضل لحل كل تحدٍ معلن عنه، وفي حال فاز حلان لتحدٍ واحد سوف يتم اعتمادهما، ونتوقع ذلك».

وأشار إلى أن مجال المشاركة متاح أمام الجميع، بمن فيهم الطلبة في المدارس والجامعات.

وأوضحت «منصة الابتكار»، أن تحدي خفض الحوادث المرورية الناجمة عن الدرّاجات النارية «توصيل الطلبات»، يهدف لإيجاد حلول مبتكرة في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات، حيث زادت في السنوات الماضية الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية المرتبطة بتوصيل الطلبات بواسطة الدراجات النارية، وكانت الزيادة من 12 حالة وفاة في عام 2018 إلى17 حالة وفاة في عام 2019 و14 حالة في عام 2020، ما يشكل تحدياً كبيراً للقيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام والإدارة العامة للمرور بشكل خاص في تحقيق مؤشر خفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

أمّا ابتكار أدوات وأساليب توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات، فإنه يأتي انطلاقاً مما تعانيه المجتمعات من تفشي تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب وزيادة عدد المدمنين، وما يتبع ذلك من آثار سلبية. ويهدف الحد من الحوادث المرورية لوسائل نقل العمال، إلى تقديم الدعم اللازم لشريحة العمال من منطلق الحرص على توفير سبل العيش الكريم لهم ومنع عمليات استغلالهم أو إساءة التعامل معه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news