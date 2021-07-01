الامارات | المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ.. جريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ.. جريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أن المتسبب بالخطأ في إصابة جسم الغير يعتبر مرتكباً لجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه، أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنين، والغرامة.

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