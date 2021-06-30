الامارات | «سوتروفيماب» يحسّن حالة 97% من مصابي «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوتروفيماب» يحسّن حالة 97% من مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، عن نتائج استخدام عقار «سوتروفيماب» المخصص لعلاج الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً، والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة، ومعرضون لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

وصادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار «سوتروفيماب»، الذي تنتجه شركة «جلاكسو سميث كلاين» العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وبدأ استخدام العقار في الدولة منذ 16 يونيو الجاري في علاج 658 مريضاً، 46% منهم من المواطنين و54% من المقيمين، وكان نحو 59% من إجمالي المرضى ممن تعادل أعمارهم 50 سنة وما فوق.

وأظهر ما يزيد على 97.3% من الحاصلين على العقار تحسناً في حالتهم المرضية خلال خمسة إلى سبعة أيام، إذ خفت حدة الأعراض، وقاربوا الشفاء التام. وكان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر، نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة، مثل السمنة، وأمراض السرطان، وأمراض الكلى، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والسكري، وأمراض الضغط، والحساسية.

ويحتوي عقار «سوتروفيماب» على أجسام مضادة وحيدة النسيلة، تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وفق البروتوكولات التي طوّرتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات تسلمت أول شحنة من عقار «سوتروفيماب» في منتصف يونيو، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة رافد، وشركة جلاكسو سميث كلاين، والاتحاد للشحن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news