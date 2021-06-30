الامارات | مركز شامل لعلاج أمراض الدم والأورام في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شامل لعلاج أمراض الدم والأورام في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تعزيز «نموذج ممارسات المجموعة» لديها من خلال دمج خدمات قسم أمراض الدم والأورام للكبار في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إذ سيجمع مركز «صحة» الجديد والشامل لأمراض الدم والأورام بين سجل الإنجازات الحافل لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبين الخبرات الدولية المتميزة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية ذات معايير لا تُضاهى، مع تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الأولية والخبيرة في مختلف التخصصات الطبية.

وسيتيح «نموذج ممارسات المجموعة» الذي تعتمده «صحة» فرصة للاستفادة الشاملة من كامل نطاق الشبكة وخبراتها التخصصية المتعددة، لضمان وصول واسع المدى إلى خدمات الخبراء المتخصصين، وتعزيز ثقافة مشاركة المعرفة والخبرات التي تتيح للمتخصصين فرصة العمل كفريق واحد متماسك، والاستفادة من نقاط القوة والقدرات المتنوعة لدى بعضهم البعض.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة» الدكتور طارق فتحي إن اعتمادنا لنهج شامل ومتكامل في التعاون سيوفر للمرضى المصابين بأمراض الدم والأورام لدينا رعاية متعددة التخصصات، مع تركيز على الخبرات وأساليب العلاج عبر شركائنا في «مايو كلينك»، والارتقاء بتجربة المريض مع ضمان استمرار توفير خدمات الرعاية الفائقة.

وفي إطار تكامل الخدمة، سيتوسع قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ليشمل وحدة للمرضى الداخليين بسعة 30 سريراً، ووحدة لفصل مكونات الدم تضم 8 أسرّة، وقسماً جديداً لخدمات نقل الدم.

كما سينتقل إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية برنامج الزمالة الوحيد لأمراض الدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم تقديمه رسمياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل القسم الجديد على إنشاء مركز شامل لزراعة الخلايا الجذعية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

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