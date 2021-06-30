الامارات | 100 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط في حفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط في حفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة إنشاءات بأن تؤدي لعامل 100 ألف درهم تعويضاً عن إصابته بعجز 15% نتيجة سقوطه في حفرة داخل الموقع الإنشائي خلال أدائه عمله.

وتقدم العامل بدعوى قضائية مطالبا بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته نتيجة سقوطه في الحفرة، وحدوث كسور في الجانب الأيسر من القفص الصدري، خلفت عجزا بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه تعرض للحادث بسبب خطأ جهة عمله.

وأظهر التقرير الطبي الخاص بالمدعي تأثر الأداء الحركي للطرف العلوي الأيسر بسبب كسر عظمة اللوح الأيسر، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائما، قدره الطبيب بما نسبته 15% من طبيعته الأصلية، مشيراً إلى أن «الإصابة تسببت في حدوث تأثير بسيط جداً في الوظائف التنفسية، مما يشكل عاهة».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ورد في التقرير الطبي يؤكد استحقاق الشاكي تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت به، بما فيها الأضرار المادية، وفوات بعض الفرص الوظيفية عليه بسبب الإصابة، إضافة إلى الأضرار المعنوية التي تمثلت في الشعور بالآلام النفسية والجسدية.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للعامل 100 ألف درهم.

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