افتتاح مركز صحة لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في المنهل بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن افتتاح مركز جديد لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في منطقة المنهل بأبوظبي.

ويتكون المركز الجديد من 4 مسارات، مقسمة إلى مسار للتطعيم و3 مسارات لإجراء مسحة الأنف بطاقة استيعابية تصل إلى 100 تطعيم و600 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً. ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 8 مساء ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 8 مساء.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة» عن إغلاق مركز صحة لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في منطقة الكورنيش بأبوظبي، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وتم إنشاء المركز الجديد في منطقة المنهل، باستخدام حاويات الشحن التي تمتاز بالمتانة والمرونة، والمقاومة للحرارة والبرودة العالية، بالإضافة إلى كونها سهلة النقل وإعادة الاستخدام والصيانة.

وبذلك يصل عدد مراكز المسح من المركبة التي تديرها الخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي إلى 6 مراكز تشمل المدينة، مدينة زايد الرياضية، الباهية، الشامخة، الوثبة بالإضافة إلى المركز الجديد في المنهل. ويمكن للراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة «صحة».