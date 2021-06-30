«بيئة أبوظبي» تنفذ مشروعاً لتنظيف قناة المصفح الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ هيئة البيئة في أبوظبي مشروعاً لتنظيف وتطهير قناة مصفح الجنوبية خلال الربع الرابع من العام الجاري 2021، وبعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المنطقة لوقف تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البيئة البحرية، ونقلها إلى مواقع إعادة الاستخدام في أغراض الري والزراعة.

وأوضحت «الهيئة» لـ «الاتحاد»، أن المشروع سيستمر العمل به حتى العام المقبل، بما يحقق جودة المياه البحرية في المنطقة.

وأكدت «الهيئة» أنه وضمن البرنامج الدوري لمراقبة جودة المياه البحرية الذي تنفذه منذ 15 عاماً، فمن المتوقع أن تتحسن جودة المياه البحرية نتيجة تنفيذ هذا البرنامج، خصوصاً من حيث مؤشرات عناصر الإثراء الغذائي في مياه البحر.

ويتضمن المشروع جمع وتحليل عينات من المياه والرواسب البحرية المحيطة على امتداد سواحل الإمارة وبشكل دوري.

وأشارت «الهيئة» إلى أنه تم تحديد برامج المراقبة بناءً على أسس علمية، وبحيث تغطي مواقع ضمن فئات رئيسية، منها مناطق المحميات البحرية، الشواطئ العامة، مواقع بالقرب من مآخذ محطات التحلية، مواقع بالقرب من مصبات رئيسية، مواقع المراسي والموانئ، وغيرها من المواقع. ويساهم البرنامج في التحقق من مؤشرات جودة المياه البحرية من حيث المحتوى الميكروبي ومستويات العناصر المغذية والمعادن والعناصر. كذلك تساهم البيانات المتولدة من هذا البرنامج في دعم صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة البيئة البحرية.

نماذج هيدروديناميكية متعددة

لأغراض تقييم الآثار المحتملة للأنشطة الساحلية على البيئة البحرية، يتم حالياً الاعتماد على نماذج هيدروديناميكية متعددة لكل مشروع على حدة. وقد برزت الحاجة لتطوير نموذج هيدروديناميكي موحد وشامل لحركة المياه البحرية ونوعيتها ضمن مشروع النمذجة الهيدروديناميكية الذي يتضمن تطوير نموذج هيدروديناميكي موحد، وتطوير القدرات البشرية والخبرات الفنية للكوادر الوطنية في «الهيئة». كما سيساهم المشروع في تعزيز دور «الهيئة» من حيث إجراءات التقييم والإنفاذ البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة الساحلية.