"مرحبا لمزادات السيارات" تفتتح مركز تسجيل لها في الشارقة

أعلنت شركة "مرحبا لمزادات السيارات" الشريك الرسمي ل"آي إيه إيه" لمزادات التأمين الأمريكية على السيارات في الإمارات افتتاح مركز تسجيل ضمن مقر الشركة في الشارقة لتسهيل خدمات الفحص الفوري للمركبات وتسجيلها. وأكدت الشركة خلال حفل الافتتاح في فندق العنوان، دبي مول أن افتتاح مركز تسجيل يأتي كجزء من خطة "مرحبا لمزادات السيارات" الطموحة لتقديم خدمات متخصصة وغير مسبوقة من شأنها أن تطور سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة وتعزز الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب عالمي في أسواق السيارات الدولية.

وقال مجيب أمانزاي المؤسس والرئيس التنفيذي لمرحبا لمزادات السيارات: "اليوم ومن خلال الشراكة الرسمية مع تسجيل، نمهد الطريق لعصر جديد من مزادات السيارات التي تتيح مجموعة واسعة من المزايا لعملائنا، نضيف لها اليوم الفحص الفوري والتسجيل".



من جهته قال رجل الأعمال الإماراتي يعقوب العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء النجاح الكبير الذي حققته «مرحبا لمزادات السيارات» خلال الفترة الماضية لجميع شركائها، فيما تتوافق أهداف الشركة في تقديم أفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية للمتعاملين، وهذا ما يشهد عليه إقبال الجمهور المتزايد على خدماتها وثقته العالية بها، ويعكس المفاهيم المبتكرة التي تطبقها الشركة على الدوام لتحويل المزادات التي تشرف عليها إلى مزادات ناجحة لكل المعنيين.

وعلق أحمد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، لمرحبا لمزادات السيارات: "منذ أن تأسست مرحبا في عام 2006، عملنا بجد على أن نكون الأفضل في مجال مزادات السيارات في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خدمة عملاء عالية المستوى باستمرار وسد الفجوة بين المشترين والبائعين حتى يتمكن المشترون من المزايدة عبر الإنترنت أو عن طريق زيارة الموقع الفعلي للمزاد في الشارقة. واليوم، تجلب الشراكة مع "آي إيه إيه" لمزادات التأمين الأمريكية على السيارات المزيد من الفوائد لجميع الأطراف والمهتمين بقطاع السيارات في المنطقة، وعلى مستوى العالم أيضًا.

عن مرحبا لمزادات السيارات:

تأسست "مرحبا" رائدة مزادات السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006 لتقدم خدمات الشحن والمزادات المباشرة عبر الإنترنت والمزادات الحقيقية على أرض الواقع، وتقدم مرحبا الخدمات التي تناسب احتياجات عملاؤها على أفضل وجه كما يمكن لتجار السيارات تقليل تكلفة بيع السيارات بشكل كبير ويمكن للمشترين الحصول على سيارات عالية الجودة بسهولة ويسر. في يوليو 2021 أصبحت "مرحبا" الشريك الرسمي لبرنامج تحالف السوق الخاص بشركة "آي إيه إيه" بدولة الإمارات لتورد السيارات من أمريكا الشمالية إلى الشرق الأوسط وأطلقت ضمن منصاتها مركز مزادات "آي إيه إيه" لمزادات التأمين الأمريكية على السيارات في الإمارات.



نبذة عن مجيب أمانزاي المؤسس والرئيس التنفيذي، مرحبا لمزادات السيارات:

مجيب هو رائد أعمال ذو خبرة عالمية يتمتع بمهارات تنظيم المشاريع. تأسس مزاد مرحبا للسيارات تحت قيادته بعد أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية في التجارة، كما أسس وأدار أكثر من خمس شركات في الإمارات العربية المتحدة وكندا.



نبذة عن أحمد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس، مرحبا لمزادات السيارات: ناصر رائد أعمال متسلسل ومستثمر مؤثر يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في العديد من المنظمات الرائدة. في عام 2006 ، شارك السيد ناصر في تأسيس مرحبا للسيارات مع واحدة من أولى منصات المزادات على الإنترنت. اليوم، يدير أكثر من 20 شركة من التكنولوجيا والتجارة العامة والعقارات.

نبذة عن حامد شاه، مدير التسويق، مرحبا لمزادات السيارات:، انضم حامد لمرحبا في ديسمبر 2020 بعد أن أصبحت شركته "Creative Drop" أيضًا شريكًا مع Marhaba Cars Auction لقيادة خطط التسويق ولرقمنة الهيكل التنظيمي والعمليات. كما يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Creative Drop، إحدى وكالات الإبداع والتسويق الرائدة في دبي، ومقرها مركز دبي للسلع المتعددة.