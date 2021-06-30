تخريج 87 من طلبة «جامعة الشارقة» الحاصلين على الدكتوراه

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قام الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بتسليم شهادات التخرج للحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعة، وذلك في احتفال أقيم أمس بقاعة المدينة الجامعية، لتخريج طلبتها من دفعتي فصل الربيع للعام الأكاديمي 2019 - 2020، ودفعة خريف وربيع العام الأكاديمي 2020 - 2021م.

بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه «87 من الباحثين» في تخصصات القانون، والشريعة والدراسات الإسلامية، والهندسة، وتخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي خلال كلمته في حفل التخريج: إن تخريج هذا العدد من حملة الدكتوراه بجامعة الشارقة يُعد مساهمة قوية من الجامعة ودعماً حقيقياً ومهماً وفاعلاً لمختلف آفاق التنمية والتقدم والتطور الحضاري والعصري لهذا الوطن العزيز.