فلاح الأحبابي: تحسين جودة الحياة في أبوظبي أولوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال عام 2020 إنجازات نوعية غير مسبوقة، كللت جهود المركز خلال عام من العمل الجاد والمتواصل من أجل الارتقاء بقطاعات العمل والخدمات المقدمة من جانب المركز، رغم الظروف المتغيرة والعصيبة التي تمر بها الدولة ومختلف دول العالم، في ظل جائحة «كورونا».

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «إن المركز أصبح علامة فارقة ومصدر فخر لنا جميعاً، حيث يتبنى المركز استراتيجية على أرقى المستويات من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات».

وأضاف معاليه، أن جهود المركز ومنجزاته تنسجم مع أولوية حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحفاظ على إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد الأحبابي أن «تدوير» يحرص أشد الحرص على تحقيق أفضل استفادة من النفايات، ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات التي تحولها إلى موارد، واستخدام تقنيات الجيل الجديد من أجل إدارة مستدامة للنفايات، لدعم رؤية الحكومة لاقتصاد مستدام.

ومضى قائلاً، إن ما يتحقق من منجزات كل عام في «تدوير» لهو تفرد وريادة تضعنا في مصاف الدول العظمى في مجالاتنا التخصصية التي نعكف على الارتقاء بها؛ لذا وجب استكمال مسيرة المنجزات بذات الزخم من أجل الحفاظ على هذه المكانة المتقدمة.

وبدوره، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «إن جملة الإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2020، تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستراتيجية والمنظومة المتكاملة التي يعمل المركز وفقاً لها في مختلف قطاعات أعماله المتعلقة بإدارة النفايات بكافة أنواعها وأشكالها».

وأضاف أنه على صعيد إدارة المشاريع والمنشآت، تضمنت إنجازاتنا افتتاح المجمع الصديق للبيئة ومحارق النفايات الطبية والخطرة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تصميم مشروع تطوير طرق مكب الظفرة والبوابة الرئيسية، والانتهاء من دراسة وتجهيز مناقصة محطة استرداد الموارد وتحويل النفايات إلى وقود، فضلاً عن إدراج متطلبات الجودة في العقود الجديدة التابعة للمركز.

وتابع: أما بالنسبة لمكافحة آفات الصحة العامة، فكان من اللافت أيضاً خلال العام الماضي إزالة أكثر من 60% من مسببات توالد الآفات في مختلف مناطق الإمارة، علاوة على انخفاض كميات المبيدات بنسبة 20% عن عام 2019 نتيجة استخدام المصائد الذكية، كما تم تنفيذ 10 برامج توعوية وتثقيفية للجمهور حول مخاطر الآفات وطرق الوقاية منها.

تبادل المعرفة

أوضح د.سالم خلفان الكعبي أنه خلال عام 2020، انتهى المركز من تشغيل وحدة معالجة النفايات العضوية، كما تم تشغيل 4 مناجم للنفايات و40 حاوية تحت الأرض، إلى جانب توعية 225 مجمعاً سكنياً حول كيفية استخدامها، علاوة على تصميم وإطلاق سلال المهملات الجاذبة للأطفال.

وأكد حرص المركز ضمن إنجازاته المكتسبة على مدار العام الماضي على تبادل المعرفة مع الجامعات وعمل دراسات متخصصة في مجال إدارة النفايات، إلى جانب المشاركة في مبادرات الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة، وهي رابطة تعمل على دعم وتطوير قطاع المخلفات الصلبة في كافة أنحاء العالم.

وختم قائلاً: نأمل في «تدوير» أن تستمر مسيرة إنجازاتنا على الدوام، وأن نكون حاضرين في مختلف الظروف والمواقف التي تتطلب تقديم العمل الريادي الناجح، لنرتقي بالحياة في إمارة أبوظبي إلى أفضل المستويات بما ينسجم مع أهداف المركز الاستراتيجية، الرامية إلى تأمين بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة للجميع، وتمكين المسيرة التنموية بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030.