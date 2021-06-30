تجميل جسور المشاة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع إبداعي تجميلي يستهدف تزويد جسور المشاة في أبوظبي بإضاءات مبتكرة تضفي المزيد من الجمال والـتألق والمظهر الحضاري الجذاب على هذه المرافق الخدمية، وذلك بهدف إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المواصفات الجمالية للمرافق العامة.

وأشارت البلدية إلى أن عدد جسور المشاة في مدينة أبوظبي يبلغ 26 جسراً، وتقع ضمن خطة التحسين والتجميل بالإضاءات، حيث تم حتى الآن إنجاز تجميل 3 جسور بأضواء تجميلية إبداعية حتى الآن تشمل جسر المشاة بجانب كورنيش القرم، وجسر المشاة بجانب حديقة الدولفين، وجسر المشاة في شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل «كارفور».

وأشارت البلدية إلى أن الإضاءة تم تصميمها لإبراز الشكل الجمالي للجسور، ولإعطاء إنارة وألوان ثابتة ومتحركة تتغير تناسباً مع المناسبات والفعاليات الوطنية والعالمية، ويمكن التحكم بها من الموقع أو التحكم بها عن بُعد،

كما تم استخدام أنواع مختلفة من الإضاءات الحديثة التي تتناسب مع التركيبات الخارجية، والمعتمدة على تقنية مزج الألوان الأساسية الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض RGBW لتعطي نطاق خيارات واسعاً للألوان ومرونة في التحول من لون إلى آخر.

وأوضحت البلدية أنها تعمل حالياً على تزويد جسري المشاة على شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل المشرف مول، ومقابل مبنى الاتصالات بالإضاءات التجميلية، وكذلك جسر المشاة على شارع الشيخ سلطان بن زايد الأول مقابل محطة الحافلات في أبوظبي.