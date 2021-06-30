إنجاز 4 محطات لمعالجة المياه العادمة في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنشاء 4 محطات معالجة للمياه العادمة، من خلال تزويد كل من مسالخ الهير والوقن وسويحان واليحر بوحدات معالجة للمياه العادمة، وذلك استجابة للمتطلبات التشغيلية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومكتب التنظيم والرقابة.

ويعزز هذا المشروع بدوره قيم الاستدامة في المسالخ المقترحة، من خلال تعزيز جودة المياه العادمة، فضلاً عن اعتماد المياه المعالجة من المسالخ كمصدر لعمليات الغسيل والتبريد والري الداخلي للمسالخ، مما سيقلل الاعتماد على مياه التحلية، وبالتالي ستقل الانبعاثات الكربونية الصادرة من محطات التحلية نتيجة لعمليات الإنتاج، علاوة على حماية الأصول والمعدات من الأثر السلبي للمياه العادمة من المسالخ، وبالتالي المحافظة عليها وزيادة العمر الافتراضي لها.

ومن جانب آخر، سيدعم المشروع معايير جودة الحياه بالمحافظة على الصحة العامة، والبيئة من التلوث، وذلك بتطوير التقنيات التي تضمن القضاء على مسببات الأمراض في المياه العادمة، وتغطية الاحتياجات المائية لري الزراعات التجميلية في المسالخ، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.