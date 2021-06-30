حملة تفتيش على المنشآت الغذائية في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت بلدية أم القيوين حملة للرقابة على المنشآت الغذائية العاملة في منطقة فلج المعلا، للتأكد من عدم قيام بعض أصحاب البقالات والسوبر ماركت، بفصل التيار الكهربائي عن برادات تخزين المواد الغذائية خلال فترة الليل.

وأفادت دائرة البلدية بفلج المعلا، أن البعض يقوم بفصل التيار الكهربائي عن البرادات، بهدف توفير استهلاك الطاقة على حساب صحة وسلامة المستهلكين، مما يؤدي إلى تعرض المواد الغذائية والمجمدة للتلف، لافتة إلى أن حملات التفتيش ستستمر على مدار فصل الصيف، للحد من قيام المحال التجارية بهذا التصرف.

وأكدت الدائرة، أن الحملة تأتي في إطار عملية تفعيل الرقابة على محال السوبر ماركت والبقالات من خلال التركيز على إلزام أصحابها بتطبيق طرق التخزين الصحية، وعرض المواد الغذائية بشكل لا يعرضها للتلف أو فقدان قيمتها الغذائية.