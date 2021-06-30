حديقة الحيوانات بالعين تطلق برنامج «تمكين» لموظفيها

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين برنامجها التطويري لموظفيها، تحت مسمى برنامج «تمكين» الذي يساهم في نشر المعارف ودعم المواهب، ضمن عدة مبادرات من شأنها تطوير واستثمار كفاءات الموظفين.

يهدف البرنامج إلى تقييم إمكانات الموظفين ودعم واستثمار مواهبهم ومعارفهم، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز الكفاءات المؤسسية. وجاء اختيار مسمى البرنامج من منطلق حرص الحديقة على ترسيخ القيم المؤسسية لدى موظفيها، وتشجيعهم على استثمار قدراتهم وكفاءاتهم في اتخاذ قراراتهم على النطاق العملي، بما يحقق الفائدة والمنفعة للحديقة.

وتضمن البرنامج 7 مبادرات تطويرية، مثل خبير المعرفة الذي يتمثل في إعداد مجموعة من الخبراء الذين يساهمون في بناء ونشر المعارف ضمن محتوى تعليمي، والجلسات المعرفية التي تسعى إلى إثراء معارف الموظفين بمهام وتخصصات الإدارات الأخرى، بالإضافة إلى منصة المواهب التي تدعم المواهب والموهوبين وتوفر لهم المساحة لعرض معارفهم وخبراتهم بحيث يتم توظفيها في دعم البرامج والمشاريع المؤسسية، كما يقدم البرنامج مبادرة معارف موهوب، ونحو معارف أوسع، إلى جانب الموظف الموجه ونجم المواهب.