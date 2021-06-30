مجلس علمي وأكاديمي لمركز «تريندز»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)-

أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» تشكيل أعضاء مجلسه العلمي والأكاديمي، وذلك لتعزيز دوره العالمي كمؤسسة بحثية مستقلة تهتم بمتابعة التطورات والقضايا التي تستحوذ على الاهتمام الإقليمي والدولي وتعمل على تفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية الشاملة المستدامة.

وعقد المجلس الذي يضم عدداً من الخبراء والباحثين العرب والأجانب اجتماعه الأول بمقر المركز في أبوظبي برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وحضور عمر محمد النعيمي مدير عام «تريندز»، ونائب رئيس المجلس العلمي والأكاديمي.

ويضم المجلس العلمي والأكاديمي لـ«تريندز» في عضويته كلاً من الدكتور عبد اللطيف محمد الشامسي الرئيس والمدير التنفيذي لـمجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة فاطمة الشامسي نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية في جامعة السوربون – أبوظبي، والدكتور عتيق جكة المنصوري مستشار الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتورة مريم المحمود نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور مقصود كروز كاتب ومحاضر دولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.