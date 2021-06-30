الامارات | مسؤول أمن فندق متهم بسرقة أموال النزلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمن فندق متهم بسرقة أموال النزلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، نظر قضية إفريقي (35 سنة)، يعمل مساعد مدير أمن في أحد فنادق دبي، ومتهم باختلاس نحو 81 ألف درهم من نزيلة أوروبية في الفندق.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه يعمل في الفندق منذ عامين براتب 10 آلاف درهم، ومهام وظيفته تقتضي أن يتفقد أوضاع الموظفين ومواقف السيارات وصلاحية الدخول إلى الغرف.

وأضاف أنه في شهر أبريل الماضي دخل إحدى غرف الفندق لنزيلة أوروبية حجزت الغرفة في وقت سابق ثم غادرت الدولة، مشيراً إلى أنه مطالب بتفقد الغرف مرة أسبوعياً، وعندما دخل الغرفة وفتح الخزنة وجد بها مبالغ نقدية من عملات مختلفة، فسرق منها 4500 يورو، وبعد أسبوع دخل الغرفة مرة ثانية وفتح الخزنة وسرق منها 7000 يورو و20 ألف درهم و3000 دولار أميركي.

ولفت إلى أنه أرسل جزءاً من المبالغ المالية إلى أسرته في موطنه، عن طريق شركة صرافة، وأنفق الجزء المتبقي داخل الدولة، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً خلال الشهر الجاري من مدير العمليات في الفندق، يستدعيه للحضور إلى مكتبه، وفوجئ بأن النزيلة (المجني عليها) عادت إلى الدولة وأبلغت عن المبالغ المسروقة من غرفتها، وتمت مواجهته بمقاطع فيديو لكاميرات الفندق، توضح دخوله الغرفة، إلا أنه أصر على إنكار واقعة السرقة، ما اضطر إدارة الفندق إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي سرق فيها المتهم مبالغ نقدية من نزيل في الفندق، حيث سبق أن اختلس من غرفة نزيل آسيوي مبالغ نقدية أيضاً.

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