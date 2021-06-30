الامارات | أحمد بن محمد يفتتح «إيدك دبي» لطب الأسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح «إيدك دبي» لطب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، الحدث الأضخم لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بمشاركة أكثر من 3000 شركة و4000 علامة تجارية دولية، من 155 دولة حول العالم.

وتجوّل سموه في أجنحة المعرض، واطلع سموه على أحدث التقنيات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية والناشئة في هذا المجال، كما زار سموه معرض صور للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تحت عنوان «لن ننساك»، عرفاناً بجهوده ورعايته للمعرض طوال الدورات السابقة، كما زار سموه جناح كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وجناح الجمعية السعودية لطب الأسنان، وجناح وزارة اللامستحيل، وجناح مستشفى دبي لطب الأسنان، بالإضافة إلى الجناح الإيطالي، وجناح شركتَي SAESHIN وDentsply Sirona.

ويحتفل «إيدك دبي» هذا العام بيوبيله الفضي، وبإنجازات مجتمع طب الأسنان الذي أسهم المعرض بشكل كبير وفعّال في نجاحه على مر السنين، وبهذه المناسبة اختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي 2021» السعودية ضيف الشرف لهذا الحدث الطبي المهم، وذلك تقديراً لجهود المملكة في مجال طب الأسنان وبحوثه، وتستمر النسخة الـ25 من المعرض حتى الأول من شهر يوليو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس «إندكس القابضة»، الدكتور عبدالسلام المدني، أن «إيدك دبي» تمكّن على مدار 25 عاماً من إحداث تأثير إيجابي في مجتمع طب الأسنان الإقليمي والعالمي، كما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات العلمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الصفقات التجارية المبرمة على مدار دورات المعرض أكثر من 126 مليار درهم، وجمع أكثر من 2372 من أهم المتحدثين في العالم، كما نظِم أكثر من 326 ورشة عمل متخصصة، وشارك فيه 584 ألفاً و449 زائراً، و38 ألفاً و128 شركة إقليمية وعالمية.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر «إيدك دبي»، الدكتور ناصر المالك، إن من المتوقع أن يستقبل «إيدك دبي» هذا العام أكثر من 55 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، يشاركون في برنامج علمي طموح، يتضمن 173 جلسة علمية، وست ورش عمل يقدمها 75 من أبرز المتحدثين في هذا المجال، وأكثر من 160 عرضاً تقديمياً، بالإضافة إلى استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في مجال طب الأسنان، التي سيتم عرضها في المعرض بمشاركة أكثر من 4000 علامة تجارية دولية، تقدمها أكثر من 3000 شركة، ويضم المعرض 18 جناحاً، أكبرها أجنحة الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

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