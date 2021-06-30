الامارات | «طيران الإمارات» تنقل 100 طن شحنات إغاثة خاصة بـ «كوفيد-19» مجاناً إلى الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تنقل 100 طن شحنات إغاثة خاصة بـ «كوفيد-19» مجاناً إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت الإمارات للشحن الجوي 100 طن من مواد الإغاثة مجاناً من دبي إلى الهند، خلال ثلاثة أسابيع في مايو الماضي، لدعم جهود البلاد في مكافحة الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19».

وكانت «طيران الإمارات» قد أطلقت جسراً جوياً للمساعدة الإنسانية، وتبرعت بسعة شحن لنقل الإمدادات الأساسية، مثل خيام الإغاثة وآلاف أسطوانات الأوكسجين والمكثفات مجاناً، على الرحلات التي تسيرها إلى وجهاتها في الهند.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «ترتبط (طيران الإمارات) بعلاقات وثيقة مع الهند، ولدينا التزام قوي نحوها، وقد بادرنا إلى إطلاق جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند للإسهام في مكافحة الموجة الثانية من الجائحة، ونتمنى أن تتغلب الهند على الفيروس، ويشرفنا أن ندعم جهود الشركاء من خلال التبرع بسعة الشحن الجوي، التي تشتد الحاجة إليها، لنقل البضائع الأساسية بسرعة وكفاءة إلى تسع مدن هندية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جوسيبي سابا: «يؤكد جسر (طيران الإمارات) الإنساني إلى الهند أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص المتضررين من جائحة (كوفيد-19)، كما يجسد هذا الجسر الجوي شراكتنا القوية مع (طيران الإمارات) والتزامنا بتسهيل العمل الإنساني للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية».

وقال ممثل منظمة «اليونيسيف» لدول الخليج العربي، الطيب آدم: «مواجهة جائحة (كوفيد-19) سباق مع الزمن، كما أنها عملية لوجستية معقدة على مدار الساعة، لتزويد عاملي القطاع الصحي في الخطوط الأمامية بالمعدات التي يحتاجون إليها، وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأشخاص، وتتمكن (اليونيسف) من نقل الإمدادات بسرعة عبر القارات من خلال مستودعاتها في الدولة وبدعم من شركائنا».

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