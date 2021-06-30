الامارات | 2184 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2184 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 281 ألفاً و43 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي وأحدثها، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 2184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 631 ألفاً و160 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة شفاء 2105 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 609 آلاف و711 حالة.

‌وكشفت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1807 حالات.

كما أعلنت الوزارة تقديم 87 ألفاً و427 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 15 مليوناً و198 ألف و661 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 153.67 جرعة لكل 100 شخص.

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