الامارات | «بلدية دبي» تغلق مقهى ومركز «مساج» لمخالفة الإجراءات الوقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مقهى ومركز «مساج» لمخالفة الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مقهى ومركز «مساج»، أول من أمس، بسبب مخالفتهما الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت البلدية في تقرير أمس، بأن مفتشيها نفذوا 2331 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل إمارة دبي، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 98%.

وشملت قرارات الإغلاق مقهى للشيشة في منطقة السطوة، بسبب مخالفة التعليميات الصحية والوقائية، ومخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح، ومركز تدليك «مساج» في منطقة عود ميثاء، لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم.

وسجل مفتشو البلدية مخالفة واحدة على مؤسسة أخرى، ووجهوا 22 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفاة لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2306 مؤسسات.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض غرامات بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، داعية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ البلدية عن أي مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن.

وتحرص البلدية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتتضمن اشتراطات ملزمة، ومنها التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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