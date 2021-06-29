الامارات | «صحة دبي» تبدأ تطعيم الحوامل ضد «كوفيد-19» بلقاح «فايزر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تبدأ تطعيم الحوامل ضد «كوفيد-19» بلقاح «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتباراً من أمس، بجميع مراكز التطعيم المنتشرة في إمارة دبي، مؤكدة على ضرورة التسجيل المسبق وحجز موعد للتطعيم، من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية «DHA»، أو عن طريق «واتس أب» على الرقم 800342.

وقالت استشاري أمراض النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة منى تهلك، إن الهيئة ماضية في تغطية جميع المستهدفين من التطعيم في دبي، حسب كل فئة وشريحة مجتمعية، ووفق خطة استراتيجية بدأت تنفيذها في 23 من ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت أن شمول النساء الحوامل في حملة التطعيم من شأنه حمايتهن من انتقال العدوى إليهن، ومن ثم تعزيز الجانب الوقائي في أوساط المجتمع، فضلاً عن كون التطعيم في حد ذاته يمثل خطوة مهمة نحو التعافي من «كوفيد-19».

وأفادت تهلك بأن الهيئة وفرت الجرعات المطلوبة من لقاح «فايزر-بيونتيك» لتطعيم الحوامل، مؤكدة على ضرورة مراجعة المرأة الحامل للطبيب المختص المتابع للحمل، في حال وجود حالة صحية تحول دون الحصول على اللقاح، موضحة أن التطعيم سيتم أخذه على جرعتين، ويُنصح بأخذ اللقاح بعد مرور 13 أسبوعاً من الحمل.

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