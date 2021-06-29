الامارات | «الخارجية» تقدم خدمة تصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تقدم خدمة تصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم الوزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن الدولة عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي ضمن مشروع التحول الذكي بهدف توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وتتيح هذه الخدمة للخريجين التقديم على خدمة التصديق ومتابعة إنجاز الطلب إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم.

ويمكن للخريجين الراغبين في تصديق شهادتهم الدراسية أو كشوف العلامات إلكترونياً زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae أو تطبيقها الذكي UAEMOFAIC والتوجه إلى صفحة خدمات الأفراد ثم التسجيل في خدمة الافراد واتباع الخطوات المطلوبة لتصديق الشهادات، واختيار خدمة التوصيل والتي تتيح إرسال الشهادة عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الوزارة.

وتتم عملية دفع رسوم التصديقات عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدرهم الإلكتروني ثم يتولى الموقع تحويل المستخدم مباشرة لصفحة التوصيل وتعبئة البيانات الخاصة بتسليم واستلام المستندات.

ويطلب من الخريج تقديم أصل الشهادات الدراسية وكشف الدرجات أو صورة طبق الأصل صادرة من الجهة المصدرة للشهادة في دولة الإمارات كما يمكن للخريج أن يقدم بطلب واحد لكل من الشهادة الدراسية وكشف الدرجات من خلال اختيار إجمالي عدد المستندات المراد تصديقها.

وتنصح الوزارة الخريجين بالتأكد من الحصول على كافة الاعتمادات اللازمة من الجهات التعليمية المختصة قبل التقديم على خدمة التصديق الذكي.

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