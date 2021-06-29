الامارات | مشهور «انستغرام» يدخن سيجارة حشيش في بث مباشر

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور «انستغرام» يدخن سيجارة حشيش في بث مباشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتابعون مستجدات الفضاء الرقمي على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه تم القبض على عارض أزياء يقدم نفسه كمواطن إماراتي وهو مقيم ويحظى بشهرة واسعة على «انستغرام»، حيث قام بتدخين سيجارة حشيش في بث مباشر عبر أحد حساباته على «مواقع التواصل»، معتقداً أن شهرته ستشفع لسلوكه الخطر، ولكن صدر حكم بإبعاده عن الدولة.

وأوضح أن هذا الشاب المشهور لم يكن يتوقع أن تكون متابعة شرطة دبي لمجريات ومستجدات الفضاء الرقمي بهذه الدقة، متابعاً أن حب الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعته إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمر ومُجرم وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي كانت له بالمرصاد لحماية المجتمع من هذه النماذج التي تتستر خلف الزي الوطني الإماراتي لتنمي لدى فئتي الشباب والمراهقين فكرة مخالفة القوانين والتمرد على عادات وتقاليد مجتمعنا الأصلية والأخلاقيات الراسخة.

ولفت المنصوري إلى أن هناك ارتباطاً قوياً بين التعرض لصور وفيديوهات تعاطي المخدرات وبين البدء اللاحق في استخدامها، وفي ظل وجود مشاهير يروجون لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تشجع الشباب على تجربتها، ويربطونها دائماً بفكرة قضاء الأوقات الممتعة وتحسين مزاجهم ومهاراتهم، فإن الأمر سيشكل ضغطاً نفسياً على المراهقين لتجربة المنتجات التي يروجون لها.

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