الامارات | سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وتُطبق أحكام القانون على الهيئة المعرفة بالجهات التالية:

1. القيادة العامة لشرطة الشارقة.

2. أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

3. الإدارة العامة للدفاع المدني.

4. أية جهة أخرى يتم إضافتها إلى الجهات المذكورة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وتسري أحكام القانون على الموظفين المدنيين المواطنين في الهيئة وفقاً للموازنة المخصصة لهم من الحكومة، وتسري على موظفي الهيئة من غير المواطنين أحكام العقود المبرمة معهم وفق النماذج المعتمدة وما ينطبق عليهم من أحكام في هذا القانون واللائحة.

وتضمن القانون العديد من البنود القانونية التي تنظم شؤون الموارد البشرية للمدنيين من حيث شغل الوظائف والتعيين وشروطه والتدريب، والترقيات وآلياتها، والواجبات والمحظورات الوظيفية، وغيرها من البنود التنظيمية.

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