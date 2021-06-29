الامارات | 9 خدمات رقمية من «أبوظبي للتقاعد» إلى المتقاعدين العسكريين .. تعرّف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خدمات رقمية من «أبوظبي للتقاعد» إلى المتقاعدين العسكريين .. تعرّف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، بدء تقديم خدماته الرقمية للمتقاعدين العسكريين الَمشمولين بخدمات الصندوق والمستحقين عنهم، عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الذكي "تقاعد أبوظبي"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الصندوق في تطوير الخدمات الذكية، وفي إطار الإجراءات التحسينية التي يقوم بها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه، وسعيّه لتوسيع نطاق هذه الخدمات.

وأِشار الصندوق إلى أن إطلاق الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للصندوق يتيح للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم (9) خدمات جديدة، تشمل إمكانية الحصول على الشهادات المختلفة مثل شهادة المعاش ،الخصومات و النفقة،بالإضافة إلى خدمة تقديم الإقرار السنوي والتي كانت تتطلب الحضور شخصياً إلى مقر الصندوق، فيما تشمل الخدمات المقدمة للمستحقين عن المتقاعدين العسكريين المتوفين، إمكانية الحصول على شهادات تفاصيل معاش المستحقين أو شهادة معاش مع تفاصيل البنك .

وأوضح أن الخدمات الرقمية الجديدة تُتيح كذلك لكافة المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم أو من ينوب عنهم (الوكيل) إمكانية متابعة طلباتهم إلكترونياً، وتحديث بياناتهم الشخصية، ذلك بالإضافة إلى خدمة لوحة بيانات المتعامل،والتي تتضمن عرض كافة التفاصيل المتعلقة بحسابه، مثل المعاش الشهري، تفاصيل البنك وتاريخ التقاعد، لافتاً إلى أنه يمكن للمتقاعدين والمستحقين عنهم تحميل التطبيق من متجري "جوجل بلاي" أو "آبل ستور" للاستفادة من جميع الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى توافر جميع خدمات الصندوق على منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم".

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي ، حرص الصندوق الدائم على تحسين خدماته وتوسيع نطاق تقديمها وتسهيل إجراءات الحصول عليها بهدف تحقيق أعلى درجات الراحة والرضا للمتعاملين، لافتاً إلى أن الخدمات الجديدة المطروحة على التطبيق الذكي يستفيد منها 46 ألفاً من المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم.

وأشار الحمادي إلى أن إضافة خدمات التقاعد العسكري إلى التطبيق الذكي، تأتي في إطار خطة الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة لقطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله للصندوق، مؤكداً على مواصلة الجهود المبذولة للقيام بإجراءات تحسينية شاملة في قطاع خدمات التقاعد العسكري على كافة المستويات.

وقال الحمادي: "تم وضع خطة تطويرية جديدة كلياً لهذا القطاع وفقاً لأحدث وأرقى المعايير العالمية في مجال خدمات التقاعد، بما ينعكس إيجابياً على نوع الخدمة المقدمة وجودتها."

وكان الصندوق بدأ تقديم خدماته لقطاع التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه رسمياً في شهر نوفمبر 2020، عبر مراكز الخدمة المنتشرة في إمارات الدولة المختلفة، تبع ذلك إتاحة الخدمات على منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم “، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات عبر فروع جمعية العسكريين المتقاعدين، ويأتي إطلاق الخدمات الرقمية اليوم على كل من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي "تقاعد أبوظبي" في إطار المرحلة الثالثة من الخطة التحسينية التيوضعها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بشكل شامل.

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