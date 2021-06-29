الامارات | "الإمارات للتعليم": استقبال استقالات موظفي الميدان التربوي في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للتعليم": استقبال استقالات موظفي الميدان التربوي في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة لإمارات للتعليم المدرسي، بأنها أوقفت استقبال استقالات الكوادر في الميدان التربوي في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

وأبلغت المؤسسة "الإمارات اليوم"، أن قرار إيقاف استقبال الاستقالات، جاء بناء على قرار تم تعميمه على الميدان في 15 فبراير الماضي، مضيفة أنه من المقرر إتاحة تقديم طلبات الاستقالة بشكل سنوي في شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضحت المؤسسة أن تثبيت مواعيد الاستقالات يأتي في إطار التخطيط المناسب للعام الأكاديمي المقبل، كما هو متعارف عليه بأنظمة التعليم، فالتحديد ضروري لتنظيم آلية التعيينات المستقبلية وسد الشواغر واختيار افضل الكفاءات من المعلمين لسد الشواغر الناتجة من الاستقالات، دون المساس باستقرار الميدان وتشغيل المدارس.​

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