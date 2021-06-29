"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يعلن عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي متخصص بالمعارض في الوطن العربي

أعلن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي خاص بالفعاليات على مستوى الوطن العربي، حيث يتيح التطبيق الذي سيتم توفيره على متجري آبل وبلاي ستور قريبا، إمكانية الإعلان عن أجندة المعارض والأحداث المقرر تنظيمها في كافة الدول الأعضاء بالاتحاد، بهدف تقديم الدعم والمساندة لجميع المعارض العربية مـن خلال مشاركة أحداثها العامة والمتخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للعام 2021، الذي عُقد يوم امس (الأحد) عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضور غسان فاكياني نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة فريدون حرتوقة وخديجة لقيس ومصطفى المومري والدكتور محمود المصري وعبد الله عبد الفتاح وعساف العمري وحامد الطيب، وسعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق، كما تم استعراض الإجراءات والتدابير الصحية التي تتخذها الدول الأعضاء في الفعاليات والمعارض التي تنظمها في الوقت الراهن للوقاية من كوفيد-19، وذلك بهدف العمل على إصدار سلسلة من الإجراءات الموحدة وتعميمها على الدول العربية حرصا على سلامة المجتمع، وأكد الاجتماع على أهمية المخرجات التي حققتها مجلة "الملتقى" أول مجلة متخصصة في المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، من خلال دورها في تغطية كافة المعارض العربية وتعزيز سـياحة المعـارض والمؤتمـرات وتقديم الدعم والمسـاندة لها والترويج لها عالميا.

تطوير صناعة المعارض

وأشاد سعادة سيف محمد المدفع بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الاتحاد وحرصهم الدائم على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية، التي من شأنها تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، مشيرا إلى أن إطلاق التطبيق الذكي الجديد هو استمرارية لمبادرة المجلة الإلكترونية "الملتقى"، وذلك إنطلاقا من أهداف الاتحاد الرامية إلى التعريف بمنتجات وخدمات الشركات العربية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي، وتعزيز الاستثمار الثنائي بين الشركات، فضلا عن التعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المنطقة العربية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول العربية المشاركة من خلال بوابة المعارض والمؤتمرات، لافتا إلى أن التطبيق الذكي ومجلة الملتقى هما بمثابة منصات إعلامية لها أثرها الفعّال فـي تعزيز تنمية قطاع صناعة المعارض على المستوى العربي.

ووجه المدفع دعوة لكافة الأعضاء لزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك بعد أن تم التنسيق مع مكتب إكسبو 2020 دبي الذي أعلن عن استعداده لاستضافة وفد من الاتحاد لزيارة موقع إقامة الحدث والاطلاع على أفضل الممارسات والاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض في الأول من أكتوبر القادم.

تعزيز التكامل العربي

من جهته أشار سعادة محمود يوسف الجراح، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تنظيم النسخة الأولى من "المعرض التجاري العربي الأول" خلال العام 2022 في الأردن، وذلك بهدف تنشيط التجارة البينية العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وحشد أكبر عدد من الشركات العربية للمشاركة في النسخة الأولى من المعرض، كون أن الهدف الرئيس من تنظيم هذا الحدث هو تقديم الدعم للاقتصادات العربية للخروج من التحديات التي يواجهها المصنعين والمنتجين العرب عبر إيجاد سوق عربي مشترك وملتقى لرجال الأعمال ومنبرا للدول الأعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد صفقات تجارية وعلاقات شراكة.

وناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات والبرامج المدرجة ضمن خطة الاتحاد للعام 2021، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعارض في الأقطار العربية وتزويد كوادرها بالخبرات واطلاعهم على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما اتخذ الاتحاد قرار ينص على مخاطبة مجلس الوحدة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه منتحلي صفة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات.

وتأسس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عام 1995 تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وبرعاية جامعة الدول العربية، وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية