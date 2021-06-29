مجموعة مراكز التسوق في دبي تمنح المتسوقين 6 سيارات خلال مفاجآت صيف دبي

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن إطلاق حملة "تسوق وقد بأناقة" خلال الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي. ومن المقرر أن تستمر الحملة الترويجية لمدة ستة أسابيع من 1 يوليو حتى 14 أغسطس 2021، حيث سيحصل المتسوقون على فرصة لربح سيارة إنفينيتي Q50 الفارهة كل أسبوع.

فعند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في الحملة، يصبح المتسوقون مؤهلين لدخول السحب الرقمي والفوز بجوائز كبرى. من خلال تقديم إيصال الشراء سيتمكن كل عميل مؤهل من التسجيل في السحب عن طريق زيارة مكاتب خدمة العملاء في مراكز التسوق المشاركة. حفاظاً على الإجراءات الاحترازية وتقليل التلامس سيتم إرسال قسيمة السحب إلى الهاتف المحمول للعميل أو بريده الإلكتروني كتأكيد لمشاركته في السحب. سيحصل ستة متسوقين على إنفينيتي Q50 الجديدة كليًا خلال السحب الأسبوعي الذي يقام في 9 و 16 و 23 و 30 يوليو، و 6 و 14 أغسطس 2021.

وفي هذا السياق، صرح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، قائلاً: "تعد مدينة دبي الوجهة المفضلة لملايين المتسوقين الباحثين عن عروض ترويجية مذهلة وتجربة تسوق مميزة. وتعزز عروض مفاجآت صيف دبي مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية. وتماشياً مع التزام مجموعة مراكز التسوق في دبي

بتنظيم أنشطة مجتمعية مميزة، فقد تم تصميم عروضنا الترويجية لتقديم القيمة والفائدة الأقصى للجميع".

وأضاف الغرير قائلا: "ستشمل الجوائز هذا العام 6 سيارات فارهة يحصل عليها الرابحون ضمن حملة "تسوق وقد بأناقة"، ومع محدودية خطط السفر خارج الدولة لدى العديد من المواطنين أو المقيمين خلال هذا الصيف، فإننا نتوقع زيادة إضافية في المبيعات خلال فترة مفاجآت صيف دبي لهذا العام".

وأكد الغرير "أنه وفقاً لتوجيهات حكومة دبي، ستخضع جميع الأنشطة والفعاليات والحملات الترويجية خلال الدورة الـ24 من مفاجآت صيف دبي لبروتوكولات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية الحالية، لتتمكن مراكز التسوق من تقديم تجربة تسوق آمنة للجميع".

ومن جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نحن سعداء بتنظيم دورة جديدة من مفاجآت صيف دبي، والتي تعد من الأحداث المميزة للجمهور و لعشاق التسوق كونها تقدم العديد من العروض الترويجية المتنوعة، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المشوقة التي تدخل الفرحة إلى قلوب الجميع. وإننا نواصل خلال الدورة الرابعة والعشرين لمفاجآت صيف دبي تعاوننا الوثيق مع شركائنا لضمان تقديم موسم صيفي رائع لتجار التجزئة وكذلك لسكان وزوار دبي".

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة "تسوق وقد بأناقة": مركز البستان، مركز الغرير، الورقاء سيتي مول، مركز مجمع بوابة الخيل، برجمان، بن سوقات سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، كراون مول، دار وصل، دبي آوتليت مول، مجمع مدن، ويست زون مزهر، الواحة مول، مركز مجمع شروق، الريف مول، مركز تايمز سكوير، و ذا مول.