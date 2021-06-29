"الهلال للمشاريع تنضم إلى تحالف "إديسون" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي دعماً لإتاحة الخدمات الرقمية للجميع في المنطقة"

أعلنت شركة الهلال للمشاريع عن انضمامها إلى تحالف "إديسون"Alliance) - EDISONالبنية التحتية الرقمية الأساسية وشبكة الخدمات) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للمساعدة في تمكين الجميع من الاستفادة من الفرص الرقمية ميسورة التكلفة بحلول عام 2025. وتعد الشركة من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمت إلى هذا التحالف العالمي لجعل مُهمة إتاحة الخدمات الرقمية للجميع أولويةً ومطلباً أساسياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد عُيِّن بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، محركاً رئيسياً للتحالف، إذ سيعمل جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع، بما فيهم أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد"؛ وروث بورات، نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركة ألفابيت وجوجل؛ وريتش ليسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوسطن الاستشارية العالمية؛ ومايكل ديل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديل للتكنولوجيا؛ وجيس ستالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز؛ وبوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون؛ وبولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا. ويرأس التحالف هانز فيستبرج، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون.



وتعليقاً على المبادرة والدور الداعم الذي ستؤديه شركة الهلال للمشاريع فيها، قال بدر جعفر: "يعد تحالف "إديسون" مبادرة استراتيجية مهمة ستغير طريقة تفكيرنا في الاتصال الرقمي العالمي، وسيصبح لنصف سكان العالم الذين لا تُتاح لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت القدرة على الاستفادة من الفرص المذهلة التي يوفرها الاتصال الرقمي، ولن تقتصر آثار هذه المبادرة على تحسين حياة هؤلاء الأفراد والمجتمعات، بل وسيزيد من وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وسنحرص في الهلال للمشاريع على استخدام شبكاتنا المهنية وخبراتنا دعماً لمساعي التحالف وجهوده، وللمساعدة في إحداث تغيير إيجابي مستدام وطويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

وعُيِّن كذلك توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع، في الشبكة التنفيذية للتحالف، للمساعدة في تعزيز الجهود المشتركة ومواءمة الأولويات للتوعية بقيمة الاستثمار الرقمي وتحفيزه.

وقالت إيزابيل ماورو، رئيسة الاتصالات الرقمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "نرحب بشركة الهلال للمشاريع في تحالف "إديسون" بهدف دعم إتاحة الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيكون للهلال للمشاريع دور بالغ الأهمية في تحقيق أهداف التحالف المتمثلة في إتاحة الفرص الرقمية للجميع بأسعار معقولة بحلول عام 2025 والاستفادة من الاتصال الرقمي كوسيلة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستعمل الشركة على حشد جهود شبكتها لتوسيع نطاق المبادرات والشراكات التي يمكن أن تساهم بتسريع مُهمّة تحقيق الشمول الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

ومن خلال إنشاء شبكة من الشبكات، يهدف تحالف "إديسون" إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين وشركات التكنولوجيا والقطاع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والشمول الرقمي. ويسعى التحالف إلى دعم الجهود الحالية للربط بين النظم البيئية والمجتمعية عبر القطاعات بهدف مواجهة التحديات وإشراك الجمهور من خلال حوار مستمر وهادف وفعّال.