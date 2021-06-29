الامارات | دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق بمستودع إلكترونيات

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق بمستودع إلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع في مستودع للإلكترونيات في منطقة مصفح الصناعية دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً من غرفة العمليات بالهيئة في الساعة 04:56 مساء أمس، يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة للتحقيق في أسبابه والأضرار الناجمة عنه.

ودعت الهيئة الى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجاريةومختلف المنشآت والحرص دوماً على افساح الطريق لآليات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف والإنقاذ لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث وعدم التجمهر أثناء حوادث الحريق تعزيزاً للسلامة.

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