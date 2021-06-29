رقم قياسي في «غينيس» لـ«الهندية الدولية - أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حققت المدرسة الهندية الدولية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس لأكبر ميدالية.

الميدالية مصنوعة من الفولاذ، وتزن نحو 450 كيلوجراماً بحجم 5.93 متر مربع، وكسرت الرقم القياسي للميدالية السابقة التي كانت بوزن 68.5 كيلوجرام وبحجم 2.56 متر مربع.

ونيابة عن الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، تسلم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان الظاهري لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بحضور المدير العام للمدرسة السيد منير أنصاري بارايل ومجلس أولياء الأمور وطلاب وموظفي المدرسة. وقد حضرت السيدة كنزي دفراوي من غينيس للأرقام القياسية مراسم الحفل.

وعلق الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري بأن «الميدالية من تصميم الطلبة والمعلمين بمناسبة (عام الخمسين) لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكريماً لقادتها العظماء. ويعتبر علم الدولة ومعالم أبوظبي البارزة في تصميم الميدالية، تقديراً وتعظيماً للإنجازات العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتم كذلك تضمين اسم المدرسة الهندية الدولية على الميدالية كرمز لفخرها ونجاحها وإنجازاتها البارزة على مدى السنوات الخمس الماضية».

وتفخر المدرسة الهندية الدولية - أبوظبي لكونها جزءاً من تاريخ تحقيق الأرقام القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الباهرة.