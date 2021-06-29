«سلامة الطفل»: حوار توعوي لمواجهة التنمر

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، مؤخراً، جلسة توعوية افتراضية بعنوان: «رحلة سارة وراشد مع التنمر الإلكتروني»، قدمها ثلاثة من الأطفال واليافعين (سفراء الأمن الإلكتروني)، بحضور عدد من الأطفال وأولياء الأمور.

وفي بداية الجلسة، التي أقيمت عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من التنمّر الإلكتروني، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة التربية والتعليم. أشادت نهلة حمدان من إدارة سلامة الطفل، بسفراء الأمن الإلكتروني، الذين اكتسبوا خبرة في مجال التوعية حول أضرار التنمر الإلكتروني ووسائل حماية الأطفال من أساليب التنمر المختلفة، وأشارت إلى أن زيادة الاعتماد على استخدام الإنترنت في التعليم والتسوق الافتراضي والألعاب، يرفع من احتمالات تعرض الأطفال لمخاطر التنمر الإلكتروني، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لحماية الأطفال.

ووظف سفراء الأمن الإلكتروني سلامة الطنيجي وبتول التميمي ومايد المر، خلال الجلسة شخصيتي «سارة» و«راشد» الافتراضيتين، اللتين أطلقتهما إدارة سلامة الطفل، ليكونا ضمن منشورات وفيديوهات الإدارة في أنشطتها التوعوية، حيث أخذوا المشاركين في رحلة مع هاتين الشخصيتين للتعرف على التنمر الإلكتروني وأضراره ووسائل مواجهته.